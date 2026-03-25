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Fast jeder Zweite hört ARD Radio

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Ard Hoerfunk Audiothek

Die ARD erreicht laut ma 2026 Audio I täglich rund 35 Millionen Hörer und bleibt damit Marktführer im Hörfunk.

Die aktuellen Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse zeigen, dass 49,5 Prozent der Bevölkerung täglich mindestens ein Radioprogramm der ARD nutzen.

Damit behaupten die öffentlich-rechtlichen Anbieter ihre führende Position im deutschen Radiomarkt. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung bleibt die tägliche Reichweite mit 35,160 Millionen Hörern nahezu stabil.

Auch der Gesamtmarkt zeigt sich widerstandsfähig. Insgesamt hören täglich 52,901 Millionen Menschen Radio, was 74,5 Prozent der Bevölkerung entspricht. Damit bleibt Radio laut den aktuellen Zahlen das Medium mit der größten Reichweite in Deutschland, trotz wachsender Konkurrenz durch digitale Angebote.

Radiomarkt stabil, digitale Audioangebote gewinnen an Bedeutung

Parallel zur stabilen Radionutzung wächst der Bereich digitaler Audioinhalte. 49,5 Prozent der Bevölkerung haben bereits mindestens einmal einen Podcast gehört, während 10,5 Prozent Podcasts täglich nutzen. Laut ARD wurden die eigenen Audioangebote zuletzt weiter ausgebaut.

Mit der im März 2026 gestarteten Plattform ARD Sounds bündelt der Senderverbund seine Inhalte erstmals zentral im Web und in Apps. Ziel sei es laut ARD, die Nutzung über verschiedene Geräte hinweg zu vereinfachen und die digitale Reichweite zu stärken.

Info

Die ma Audio wird zweimal jährlich veröffentlicht und basiert auf drei Erhebungen: der Befragung „ma Radio“, der technischen Messung „ma IP Audio“ sowie einer Online-Tagebuch-Studie. Die Daten gelten für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Eine Übersicht über alle Ergebnisse findet ihr hier.

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