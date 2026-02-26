RTL+ zeigt diese Sony-Blockbuster zuerst im Streaming

RTL Deutschland sichert sich exklusiven Zugriff auf aktuelle Sony-Filmhighlights für Streaming und Free-TV.

RTL Deutschland und Sony Pictures Entertainment Deutschland haben ihre Zusammenarbeit weiter ausgebaut und einen Vertrag über das „Second Pay Window“ abgeschlossen. Laut Unternehmensangaben erhält RTL+ dadurch frühzeitigen Zugriff auf zahlreiche aktuelle Filmhits, die exklusiv im Streaming verfügbar sein werden.

Das neue Paket umfasst unter anderem „Venom: The Last Dance“, „Kraven The Hunter“, „Karate Kid: Legends“ sowie „28 Years Later“ von Danny Boyle und Alex Garland. Bestehende Film-Franchises auf RTL+ werden somit um weitere Premium-Titel aus dem Sony-Portfolio ergänzt, einschließlich ausgewählter Vorgängerfilme, die die exklusiven Neuerscheinungen inhaltlich abrunden.

Highlights der neuen Filmrechte für RTL+

Streaming-Premieren

Ausgewählte Titel im Paket:

Venom: The Last Dance

Kraven The Hunter

Karate Kid: Legends

28 Years Later

Free-TV Ergänzungen

Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung

Passengers

Arrival

Neben den Streamingrechten profitiert auch das Free-TV-Programm der Senderfamilie von RTL Deutschland vom erweiterten Sony-Paket. Laut Aussagen von Andreas Fischer, COO RTL Deutschland, garantiert die Vereinbarung exklusive und frühzeitige Verfügbarkeit, um den Nutzern hochwertige Unterhaltung zu bieten.

Holly Comiskey von Sony Pictures betont, dass die Partnerschaft kontinuierlich ausgebaut wird, um große Kinohighlights und ikonische Franchises sowohl auf RTL+ als auch im Free-TV zugänglich zu machen.

Ich sehe in dieser Vereinbarung eine strategische Stärkung von RTL+ im Streamingmarkt. Die Kombination aus exklusiven Neuerscheinungen und etablierten Filmreihen könnte die Plattform für Nutzerinnen und Nutzer deutlich attraktiver machen.

