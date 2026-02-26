News

RTL+ zeigt diese Sony-Blockbuster zuerst im Streaming

Autor-Bild
Von
|

RTL Deutschland sichert sich exklusiven Zugriff auf aktuelle Sony-Filmhighlights für Streaming und Free-TV.

RTL Deutschland und Sony Pictures Entertainment Deutschland haben ihre Zusammenarbeit weiter ausgebaut und einen Vertrag über das „Second Pay Window“ abgeschlossen. Laut Unternehmensangaben erhält RTL+ dadurch frühzeitigen Zugriff auf zahlreiche aktuelle Filmhits, die exklusiv im Streaming verfügbar sein werden.

Das neue Paket umfasst unter anderem „Venom: The Last Dance“, „Kraven The Hunter“, „Karate Kid: Legends“ sowie „28 Years Later“ von Danny Boyle und Alex Garland. Bestehende Film-Franchises auf RTL+ werden somit um weitere Premium-Titel aus dem Sony-Portfolio ergänzt, einschließlich ausgewählter Vorgängerfilme, die die exklusiven Neuerscheinungen inhaltlich abrunden.

Highlights der neuen Filmrechte für RTL+

Streaming-Premieren

Ausgewählte Titel im Paket:

  • Venom: The Last Dance
  • Kraven The Hunter
  • Karate Kid: Legends
  • 28 Years Later

Free-TV Ergänzungen

  • Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung
  • Passengers
  • Arrival

Neben den Streamingrechten profitiert auch das Free-TV-Programm der Senderfamilie von RTL Deutschland vom erweiterten Sony-Paket. Laut Aussagen von Andreas Fischer, COO RTL Deutschland, garantiert die Vereinbarung exklusive und frühzeitige Verfügbarkeit, um den Nutzern hochwertige Unterhaltung zu bieten.

Holly Comiskey von Sony Pictures betont, dass die Partnerschaft kontinuierlich ausgebaut wird, um große Kinohighlights und ikonische Franchises sowohl auf RTL+ als auch im Free-TV zugänglich zu machen.

Ich sehe in dieser Vereinbarung eine strategische Stärkung von RTL+ im Streamingmarkt. Die Kombination aus exklusiven Neuerscheinungen und etablierten Filmreihen könnte die Plattform für Nutzerinnen und Nutzer deutlich attraktiver machen.

Zu RTL+ →

7 vs. Wild: Große Überraschung für das neue Jahr

Amazon scheint aus der Kritik der letzten Jahre gelernt zu haben und wir werden sehen, wie sich das Format „7…

26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / RTL+ zeigt diese Sony-Blockbuster zuerst im Streaming
Weitere Neuigkeiten
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück – letzte Chance!
in Tarife | Update
ARD baut barrierefreie Angebote deutlich aus
in News
Seltener Anblick: Macs bekommen neues AAA-Spiel zum Start
in Gaming
Cupra nennt Datum für den komplett neuen Born
in Mobilität
Outbank
Outbank: Integration von Edeka und Lidl startet offiziell
in Fintech
7 vs. Wild: Große Überraschung für das neue Jahr
in News
DHL und JD.com öffnen deutschen Marken den Zugang zum chinesischen Markt
in Handel
Amazon Echo Show 15 Fire Tv
Echo Show: Amazon bringt Werbung jetzt auch auf große Displays
in Smart Home
Congstar
congstar Frühjahrsaktion ist offiziell: Extra-Daten und Startguthaben für weibliche Kunden
in Tarife
Telekom 1
Telekom überrascht mit starkem Wachstum
in Marktgeschehen