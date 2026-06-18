Rutscht BMW in die Krise? Personalkosten sind „ein Thema“

BMW konnte die Krise der Automobilbranche bisher gut meistern, diese Zeiten sind jetzt aber vorbei und man schockte die Anleger diese Woche mit einer negativen Prognose für das Geschäftsjahr. Eine mögliche Folge wäre ein Personalabbau.

Eine Sprecherin von BMW betonte (als Folge der Meldung) in der Automobilwoche, dass „auch Personalkosten ein Thema“ seien. Ein Sparprogramm wurde bisher aber noch nicht bestätigt, sowas wird in der Regel auch erst intern geprüft und geplant.

Klingt aber so, als ob sich BMW auf eine Krise vorbereitet und die guten Zeiten für eine Weile vorbei sind. Es gilt also die Geschäftszahlen in den nächsten Monaten genau zu verfolgen, da wird man sehen, wie ernst die Lage bei BMW wirklich ist.

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