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BMW i3: Elektrischer 3er startet überraschend früh bei Händlern

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BMW hat eigentlich noch mit dem iX3 und dem Hochlauf der Neuen Klasse zu tun, der neue BMW i3, der erst vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, sollte daher erst im Herbst in den Verkauf gehen, kommt jetzt allerdings doch deutlich früher.

Laut Automobilwoche werden die Händler schon ab morgen (also 18. Juni) erste Bestellungen für eine 1st Edition des elektrischen 3er annehmen. Damit startet der BMW i3 schon im Frühjahr, statt (wie geplant) im Herbst. Grund sei die sehr hohe Nachfrage, aber da dürfte es noch einen anderen Grund geben: Mehr Kapazitäten.

Zum Start wird es den BMW i3 50 xDrive mit 345 kW (469 PS) geben, der die 900 km bei der Reichweite knackt. Man startet also, wie beim BMW iX3, ganz oben. Also nicht ganz oben, denn im Gegensatz zum SUV kommt 2027 noch ein echter M3.

Schauen wir mal, was BMW für den i3 in der 1st Edition haben möchte, das wird in etwa das Level des BMW iX3 50 xDrive sein, ich rechne hier also mit etwas mehr als 70.000 Euro in der Basis. Aber es gibt auch einen kleinen Haken bei der Sache.

Die Serienfertigung wird wohl nicht vorgezogen, es bleibt bei August, demnach wird der erste BMW i3 für Deutschland weiterhin erst im Herbst bei den Kunden stehen. Das scheint also eher eine Marketing-Aktion zu sein, um die Zahlen zu schönen.

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  1. Davee 🏆
    sagt am

    Hätte ich das Geld oder würde es die Dienstwagenvorschrift erlauben, er wäre direkt bestellt.
    So wird es, zunächst, noch ein 3er mit Diesel werden (müssen).
    Eine Probefahrt werde ich definitiv mal vereinbaren.
    Ich wünsche den weißblauen- Propellern ganz viel Erfolg mit dem Ding!

    Antworten

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