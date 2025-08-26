S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features

Mitte Juli kündigte das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World das Game S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auch für die PlayStation 5 (Pro) an. Bisher war es exklusiv für die Xbox- und PC-Plattformen erschienen. Anlässlich der diesjährigen Gamescom wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der alle neuen Funktionen der PlayStation-Version im Detail erläutert.

Zu den neuen Funktionen zählen die Unterstützung der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks, Tempest 3D-Audio sowie das Gyroskop des Dualshock-Controllers. Besitzer einer PlayStation 5 Pro können sich zudem auf Raytracing-Unterstützung, eine höhere Auflösung im Spiel und insgesamt eine bessere Grafikqualität freuen.

Darüber hinaus wurde auch das Veröffentlichungsdatum der PlayStation-Version genannt. Das Spiel wird am 20. November im Handel erscheinen. Es kann bereits bei verschiedenen Händlern wie bei Amazon vorbestellt werden.

