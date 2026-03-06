Safety Gate Report: Warnmeldungen steigen auf Rekordhoch

Die EU-Kommission hat im Jahr 2025 so viele Warnmeldungen zu gefährlichen Non-Food-Produkten wie nie zuvor registriert.

Das europäische Schnellwarnsystem Safety Gate erfasste insgesamt 4.671 Meldungen, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu diesen Warnungen wurden laut EU-Kommission 5.794 Folgemaßnahmen eingeleitet, darunter Rückrufe und Marktrücknahmen.

Kosmetika und Spielzeug führen die Warnliste an

Mit 36 Prozent entfielen die meisten Meldungen auf Kosmetika, gefolgt von Spielzeug mit 16 Prozent und elektrischen Geräten mit 11 Prozent. Als häufigste Risiken nennt der Bericht gefährliche Chemikalien (53 Prozent), Verletzungsgefahren (14 Prozent) sowie Erstickungsrisiken (9 Prozent).

Laut TÜV-Verband zeigt der Bericht erhebliche Lücken in der aktuellen Marktüberwachung. Ein wachsendes Problem sei der Verkauf unsicherer Waren über internationale Online-Plattformen, wo Anbieter europäische Sicherheitsanforderungen leichter umgehen könnten. Das CE-Kennzeichen basiere in vielen Fällen auf einer Herstellerselbsterklärung ohne unabhängige Prüfung.

Ich halte den Anstieg der Warnmeldungen für ein deutliches Signal, dass die bisherigen Kontrollmechanismen mit dem Wachstum des grenzüberschreitenden Online-Handels nicht Schritt halten.