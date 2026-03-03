PAYBACK bei dm: Mit Sparkassen-Card jetzt automatisch Punkte sammeln

Der dm-drogerie markt ermöglicht das automatische Sammeln von PAYBACK Punkten mit der verknüpften Sparkassen-Card.

Kunden können ab sofort in allen dm-Märkten in Deutschland Punkte sammeln, indem sie mit ihrer zuvor verknüpften Sparkassen-Card bezahlen. Das sogenannte Bezammeln verbindet Zahlung und Bonusprogramm in einem Schritt.

Laut Unternehmensangaben ist der Service bei dm flächendeckend verfügbar und ergänzt bestehende Kooperationen unter anderem mit EDEKA, Netto Marken-Discount und Aral.

So funktioniert das PAYBACK Bezahlen bei dm mit der Sparkassen-Card

Voraussetzung ist eine einmalige Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK Konto über das Online-Banking oder die App der Sparkasse. Anschließend werden Punkte bei jeder Kartenzahlung automatisch gutgeschrieben.

Wichtige Fakten im Überblick:

Verfügbar in allen dm-Märkten in Deutschland

Einmalige Kartenverknüpfung erforderlich

Automatische Gutschrift der Punkte

Mehr als 24.000 Akzeptanzstellen im PAYBACK Programm

PAYBACK zählt nach eigenen Angaben über 35 Millionen aktive Kunden und arbeitet mit mehr als 700 Partnern zusammen. Die Sparkassen verfügen über rund 36 Millionen Privatgirokonten. dm beschäftigt europaweit etwa 93.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 2025 einen Umsatz von 19,2 Milliarden Euro.