Samsung: Das kosten die neuen Galaxy Watches

Samsung schickt eine neue Generation an Galaxy Watches ins Rennen, dieses Jahr gibt es neben der Samsung Galaxy Watch 9 auch eine Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Die Ultra und Classic scheinen sich jetzt also jedes Jahr abzuwechseln.

Hellere Displays, etwas mehr Akku, neue KI-Funktionen für die Software, die den Fokus auf Fitness und Health legen und vor allem der Schritt zu einem Qualcomm Snapdragon Wear Elite als Chip, Samsung trennt sich von der Exynos-Reihe.

Das ist kein gewaltiges Upgrade in diesem Jahr, es ist vielmehr Feinschliff und im besten Fall ein guter Sprung bei der Akkulaufzeit. Die technischen Details gibt es in dieser PDF und im Lauf des Nachmittags auch auf der Webseite von Samsung.

Datum und Preise der neuen Wearables

Die Samsung Galaxy Watch 9 wird in den Größen 40 mm und 44 mm erhältlich sein und mit 40 mm ist sie in den Farben Graphite und Cream zu einer UVP ab 409 € erhältlich, mit 44 mm in Graphite und Silver zu einer UVP ab 439 €.

Die Samsung Galaxy Watch Ultra 2 wird in 47 mm und in den Farben Titanium Silver und Titanium Gray zu einer UVP ab 749 € erhältlich sein. Beide Smartwatches können ab dem 22. Juli 2026 vorbestellt werden, Marktstart ist am 7. August 2026.

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