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Smartphones werden 2027 noch teurer: TSMC erhöht die Preise

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TSMC ist der weltweit größte Chip-Produzent und wird die Preise laut Nikkei und Reuters ab 2027 erneut anheben. Mehrere Quellen haben wohl bestätigt, dass die Chip-Preise um 10 Prozent steigen sollen, was wir am Ende zahlen werden.

Unternehmen reichen gestiegene Kosten in der Regel an Kunden weiter, Apple, Samsung und Co. haben oder werden die Preise in diesem Jahr erhöhen, doch die nächste Preiserhöhung könnte dann schon direkt 2027 mit neuen Chips folgen.

Mal schauen, wo die Grenze der aktuellen Preisentwicklung ist, das geht derzeit so schnell und Preise steigen so rasant, dass ein Crash möglich ist. Daher suchen die Hersteller aktuell auch nach Lösungen, wie man diesen Trend abdämpfen kann.

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