Samsung erweitert 870 EVO-Serie um SSD mit 8 TB
Die Speicherreihe 870 EVO von Samsung wird ab sofort um eine SSD mit 8 TB erweitert.
Samsung hat die SSD-Reihe 870 EVO um ein Modell mit 8 TB ergänzt. Die neue Variante ist laut Unternehmensangaben ab sofort im Handel erhältlich und erweitert das bestehende Angebot, das bereits Kapazitäten von 250 GB bis 4 TB umfasst. Die unverbindliche Preisempfehlung für das neue Modell liegt bei 2.640,99 Euro.
Die SSD nutzt eine SATA-Schnittstelle und ein 2,5-Zoll-Format, was laut Samsung eine breite Kompatibilität mit älteren und aktuellen Systemen ermöglichen soll. Genannt werden unter anderem PCs, Mainboards, NAS-Systeme und Videoaufnahmegeräte. Samsung beziffert die sequenziellen Transferraten mit bis zu 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben.
Samsung 870 EVO 8 TB: Ausstattung, Technik und Verfügbarkeit
Als technische Grundlage nennt das Unternehmen V-NAND mit TLC-Speicher sowie die Funktion Intelligent TurboWrite. Diese soll laut Samsung für eine gleichbleibende Leistung sorgen. Der Hersteller verweist zudem auf Einsatzfelder wie große Foto- und Videosammlungen, Spiele sowie lokale Backups.
Wichtige Punkte im Überblick
- Neue SSD-Variante mit 8 TB Speicherkapazität
- SATA-Schnittstelle im 2,5-Zoll-Format
- Bis zu 560 MB/s lesend und 530 MB/s schreibend
- Ab sofort im Handel, UVP 2.640,99 Euro
in Dienste
in Fintech
in Gesellschaft
in Gaming
in Mobilität
in Dienste
in Mobilität
in Dienste
in Tarife
in Tarife | Update