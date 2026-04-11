Samsung erweitert 870 EVO-Serie um SSD mit 8 TB

Die Speicherreihe 870 EVO von Samsung wird ab sofort um eine SSD mit 8 TB erweitert.

Samsung hat die SSD-Reihe 870 EVO um ein Modell mit 8 TB ergänzt. Die neue Variante ist laut Unternehmensangaben ab sofort im Handel erhältlich und erweitert das bestehende Angebot, das bereits Kapazitäten von 250 GB bis 4 TB umfasst. Die unverbindliche Preisempfehlung für das neue Modell liegt bei 2.640,99 Euro.

Die SSD nutzt eine SATA-Schnittstelle und ein 2,5-Zoll-Format, was laut Samsung eine breite Kompatibilität mit älteren und aktuellen Systemen ermöglichen soll. Genannt werden unter anderem PCs, Mainboards, NAS-Systeme und Videoaufnahmegeräte. Samsung beziffert die sequenziellen Transferraten mit bis zu 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben.

Samsung 870 EVO 8 TB: Ausstattung, Technik und Verfügbarkeit

Als technische Grundlage nennt das Unternehmen V-NAND mit TLC-Speicher sowie die Funktion Intelligent TurboWrite. Diese soll laut Samsung für eine gleichbleibende Leistung sorgen. Der Hersteller verweist zudem auf Einsatzfelder wie große Foto- und Videosammlungen, Spiele sowie lokale Backups.

Wichtige Punkte im Überblick