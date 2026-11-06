Samsung-Fernseher mit Handyvertrag: klarmobil schnürt neues Paket

Klarmobil bietet eine 50-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz zusammen mit einem 50-Zoll-Fernseher von Samsung für monatlich 19,99 Euro an.

Das Bundle aus Mobilfunktarif und Samsung-TV umfasst konkret das Modell GU50DU7170UXZG. Für den Fernseher werden einmalig 89 Euro fällig, hinzu kommen 19,99 Euro Anschlusspreis. Ein Rufnummernmitnahmebonus von 150 Euro verbessert die Gesamtrechnung.

klarmobil: 50 GB und Samsung-TV im Kostenüberblick

Laut Angebot ergibt sich ein Gesamtpreis von 438,75 Euro. Der angegebene Preisvergleich-Bestpreis für den Samsung-Fernseher liegt bei 454 Euro. Daraus errechnet der Anbieter einen effektiven monatlichen Tarifpreis von minus 0,64 Euro.

Die Konditionen im Überblick:

50 GB Datenvolumen mit Allnet-Flat im Vodafone-Netz

Monatlicher Grundpreis: 19,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 89 Euro

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Rufnummernmitnahmebonus: 150 Euro

Die Rechnung basiert auf dem angesetzten Vergleichspreis des Fernsehers. Der rechnerisch negative Tarifpreis bedeutet also nicht, dass klarmobil monatlich Geld auszahlt. Zudem setzt die Kalkulation voraus, dass der angegebene Bonus tatsächlich gewährt wird.

So funktioniert die Bestellung des Samsung-Fernsehers

Wer das klarmobil-Angebot mit Samsung-TV bestellt, erhält nach erfolgreicher Prüfung zusammen mit der Auftragsbestätigung einen persönlichen Servicecode.

Dieser muss innerhalb von sechs Wochen auf „vorteile.gethandy.de“ eingelöst werden. Dort erfolgt die Auswahl des Fernsehers. Nach Ablauf der Widerrufsfrist des Mobilfunkvertrags bereitet die S-KON eKontor 24 GmbH den Versand vor. Wenige Tage später soll das Gerät zugestellt werden.

Interessant ist das Bundle mit 50 GB und Samsung-Fernseher vor allem für diejenigen, die ohnehin einen neuen Fernseher benötigen. Wer dagegen nur einen günstigen Mobilfunktarif sucht, sollte den Gerätewert nicht mit einer tatsächlichen Ersparnis gleichsetzen.

Zur Aktion →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗