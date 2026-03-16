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Samsung Galaxy Glasses: Die Brille kommt

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| 4 Kommentare
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Nach einem Trend rund um die virtuelle Realität (VR) und die gemischte Realität (MR), wird uns in den nächsten Monaten die erweiterte Realität (AR) begleiten. Damit sind Gadgets gemeint, bei denen man die Umwelt wahrnimmt, die sich aber hin und wieder einschalten und helfen. Wie eine Brille mit Kameras und Display.

Samsung plant ein solches Produkt mit den (nennen wir sie einfach mal so) Galaxy Glasses und setzt dabei auf Hardware von Qualcomm und Software von Google. Es wird eine der ersten Brillen mit Android XR und Google Gemini sein. Und es gibt einen Akku mit 245 mAh, wie SamMobile jetzt exklusiv und vorab erfahren hat.

Samsung Galaxy Glasses im Herbst erwartet

Diese Angabe alleine hilft uns nicht weiter, es entspricht aber in etwa dem Level von Brillen, wie von Meta, die wir aktuell kennen. Interessanter ist, dass dieses Detail jetzt ans Licht kam, wie auch der Akku der großen Galaxy Watch 9 (435 mAh), das spricht dafür, dass die Samsung Galaxy Glasses im Herbst erscheinen werden.

Ein Display wird bei der ersten Generation vermutlich noch nicht dabei sein, wie auch bei Apple, da ist Meta also schon einen Schritt weiter. Aber wir stehen noch am Anfang der neuen Ära der smarten Brillen und vor allem Android XR, da wird es spätestens ab 2027 eine deutlich größere Auswahl (auch von Google?) geben.

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  1. Kirky 🌟
    sagt am

    Modell Hornbrille der 70er? Sieht hässlich aus selbst in der Nacht

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kirky ⇡

      Das ist ein Symbolbild, wir kennen das Design der Brille von Samsung noch nicht.

      Antworten
      1. Kirky 🌟
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Tsht aber nicht, dass das Bild KI generiert ist.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Kirky ⇡

          Ist auch nicht mit KI entstanden

          Antworten

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