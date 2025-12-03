Samsung Galaxy S26: Chip für das neue Flaggschiff ist offiziell

Samsung hat heute den Exynos 2600 offiziell angekündigt, der neue Chip wird im kommenden Jahr in der Galaxy S26-Reihe zu finden sein. Bisher ist aber noch nicht ganz klar, welche Modelle den Chip nutzen werden, es steht sogar im Raum, dass selbst das Samsung Galaxy S26 Ultra in einigen Regionen damit ausgestattet ist.

Details zum Chip selbst hat Samsung noch nicht genannt, will sie aber „sehr bald“ nachreichen. Wie man hört, soll Samsung dieses Mal aber seine Hausaufgaben gemacht haben und mit der Konkurrenz mithalten können. Abgerechnet wird aber wie immer im Alltag, da müssen wir also erst noch die neuen S-Modelle abwarten.