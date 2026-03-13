Samsung Galaxy S26 Ultra: Die einzige Stärke wird zum Problem

Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist kein großer Schritt und ja, es gibt einen neuen Chip, aber bei der Kamera oder beim Akku bieten andere Android-Modelle viel mehr in der heutigen Zeit. Doch Marken wie Samsung und Apple sind etabliert und müssen sich weniger bemühen. Ein Highlight gibt es allerdings in diesem Jahr.

Samsung präsentierte mit dem neuen Flaggschiff das „Privacy Display“, was man so anpassen kann, dass Menschen in der Umgebung nicht erkennen, was man sich gerade anschaut. Und das passiert auf Pixel-Ebene, das ist keine billige Folie.

So ziemlich alle Tester haben das in ihren Berichten in den Fokus gestellt und es war viel positives Feedback am Anfang zu hören. Am Anfang. Jetzt ist das neue Samsung Galaxy S26 Ultra da und die Kritik wächst. Einige Reviews haben es schon hervorgehoben, jetzt folgt Feedback der Nutzer, das Display ist auch ein Problem.

Zum einen ist die Qualität des OLED-Panels schlechter, was auf die Farben und die Auflösung zutrifft, auch denn das Privacy Display deaktiviert ist, einer berichtete bei Reddit sogar davon, dass er davon Kopfschmerzen bekam, einem anderen war übel und er hat sich dazu entschieden, dass er das Gerät wieder zurückschickt.

Es sind nicht alle unzufrieden, einige sprechen von besseren und natürlicheren Farben, und man muss bei einigen Dingen schon genau hinschauen, aber die Sache ist die, nicht jeder benötigt diese Funktion. Die Nachteile gibt es allerdings auch dann, wenn man die Funktion nicht nutzt, sie ist direkt in das Panel integriert.

Das ist noch kein „Display Gate“, Meinungen und Eindrücke in sozialen Medien und bei Reddit reichen da nicht aus. Interessant ist aber, dass sich diese Funktion, die eigentlich die einzige Stärke in diesem Jahr ist, teilweise zu einem Kritikpunkt für einige Nutzer entwickelt. Samsung selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.