Samsung Galaxy S26 Ultra hat schon wieder kein echtes Qi2

Neues Jahr, neues Flaggschiff, aber es gibt leider wieder die schlechte Nachricht, dass Samsung auch 2026 auf echtes Qi2 verzichtet. Was bedeutet echt? Es gibt Qi2 und es gibt die „vollwertige“ Version, die einen Kreis aus Magneten besitzt.

Technisch gesehen wird hier wieder Qi2 zu finden sein, vielleicht auch Qi2.2, aber ohne Magneten wird man als Nutzer kaum Unterschiede spüren. Der Mehrwert der zweiten Qi-Generation kommt in erster Linie über den Kreis aus Magneten hinten.

Ich verstehe nicht, warum Samsung diesen Schritt nicht endlich geht, denn das dürfte wahrlich nicht so teuer sein. Wer die Funktion nutzen möchte, immerhin gibt es mittlerweile sehr viel (gutes) Zubehör dafür, der muss sich also extra ein Case mit Magneten suchen. Naja, dann vielleicht mit dem Samsung Galaxy S27 Ultra.