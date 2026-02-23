Samsung Galaxy S26 Ultra: Leak zeigt die größte Neuerung

Samsung wird in wenigen Tagen das Galaxy S26-Lineup vorstellen und dazu zählt natürlich auch 2026 ein neues Ultra-Modell. So viel tut sich in diesem Jahr nicht, es gibt viel alte Hardware, um Kosten zu sparen, aber eine große Neuerung ist dabei.

Das Samsung Galaxy S26 Ultra wird das erste Modell mit einem „Privacy Display“, bei dem die Pixel so angepasst werden, dass man die Inhalte seitlich nicht mehr so gut lesen kann. Und hier sieht man diese neue Funktion erstmals direkt in Aktion:

Es sieht so aus, als ob erste Einheiten des Samsung Galaxy S26 Ultra in fremden Händen sind und die Leaks werden jetzt so richtig hochkochen. Falls ihr also keine „Spoiler“ wollt, dann solltet ihr das Thema bis nächsten Mittwoch ignorieren.