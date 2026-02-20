Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch

Es hat sich bereits im Januar angedeutet und jetzt ist es offiziell, wir bekommen eine neue Version von Bixby, so Samsung. Diese wird mit One UI 8.5 eingeführt, die erste Beta startet noch diese Woche (die finale Version mit der Galaxy S26-Reihe).

Bixby kann jetzt natürliche Gespräche führen, es kann Dinge auf dem Bildschirm erkennen und darauf reagieren und es kann das Web absuchen und euch direkt die passenden Ergebnisse euerer Frage aufbereiten. Doch was ist die Basis dahinter?

In der alten Meldung, die Samsung im Januar wieder löschte, bestätigte man, dass Perplexity die Basis für das neue Bixby ist und das ist auch weiterhin mein Stand. In der neuen Pressemitteilung nennt Samsung hier allerdings keinen Partner mehr.

Bisher setzte Samsung bei der Galaxy AI in erster Linie auf viel Technik von Google und somit Gemini. Es scheint aber so, als ob man etwas unabhängiger davon sein will. Mal schauen, ob es mehr Details gibt, wenn One UI 8.5 für alle verteilt wird.