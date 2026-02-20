Firmware und OS

Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Es hat sich bereits im Januar angedeutet und jetzt ist es offiziell, wir bekommen eine neue Version von Bixby, so Samsung. Diese wird mit One UI 8.5 eingeführt, die erste Beta startet noch diese Woche (die finale Version mit der Galaxy S26-Reihe).

Bixby kann jetzt natürliche Gespräche führen, es kann Dinge auf dem Bildschirm erkennen und darauf reagieren und es kann das Web absuchen und euch direkt die passenden Ergebnisse euerer Frage aufbereiten. Doch was ist die Basis dahinter?

In der alten Meldung, die Samsung im Januar wieder löschte, bestätigte man, dass Perplexity die Basis für das neue Bixby ist und das ist auch weiterhin mein Stand. In der neuen Pressemitteilung nennt Samsung hier allerdings keinen Partner mehr.

Bisher setzte Samsung bei der Galaxy AI in erster Linie auf viel Technik von Google und somit Gemini. Es scheint aber so, als ob man etwas unabhängiger davon sein will. Mal schauen, ob es mehr Details gibt, wenn One UI 8.5 für alle verteilt wird.

Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion

WhatsApp bekommt eine der „am häufigsten gewünschten“ Funktionen spendiert, so Meta in einer aktuellen Ankündigung, denn man führt den Nachrichtenverlauf…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
Weitere Neuigkeiten
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
So will Renault dank China-Wissen überleben
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
Schock bei PlayStation-Fans: Beliebtes Studio wird geschlossen
in Gaming
Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?
in Audio
Der neue Nissan Leaf startet in Deutschland
in Mobilität
Wero
Consorsbank plant Einführung von Wero bis Ende 2026
in Fintech