Samsung bestätigt Datum für Galaxy S26-Reihe

Der 25. Februar hat sich bereits angedeutet und wurde jetzt offiziell von Samsung für das erste Unpacked-Event für 2026 bestätigt. Wir werden dort das Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra sehen. Und natürlich auch noch ganz viel KI.

Auf den ersten Teaserbildern und im ersten Video wirbt Samsung mit der Galaxy AI und da sich bei der Hardware in diesem Jahr vermutlich wenig ändert und man die alte Hardware weiter ausreizt, setzt man auf die KI, um die Verkäufe anzukurbeln.