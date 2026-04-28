Zukunft der TVs: „OLED ist immer noch besser“

2026 ist das Jahr der RGB Mini LED TVs und eine Marke, Sony, sieht darin sogar die Zukunft für Flaggschiff-Modelle. Der Rest der Branche setzt zwar auch darauf, aber OLED bleibt für viele der Branchenstandard, wie für LG und auch für Philips.

LG hat schon vor ein paar Tagen verlauten lassen, dass „OLED immer noch das Maß der Dinge ist“ und jetzt hat sich Philips angeschlossen. Danny Tack hat laut What Hi-Fi betont, dass „OLED immer noch besser ist“, vor allem beim Schwarz.

Mini LEDs können auch nicht, egal wie viele Zonen man am Ende verbaut, mit dem Kontrast von OLED mithalten und „Edge Bleeding“ komplett verhindern. Da würde es Micro LEDs benötigen, aber diese Technologie ist noch zu teuer und dauert.

Ich habe zwar noch nicht die aktuellen Flaggschiff TVs mit RGB Mini LEDs gesehen, aber ich bin auch skeptisch, denn für mich ist, egal welches Mini LED-Modell man nimmt, OLED klar besser. Neben Edge Bleeding oder Schwarzwerten wären da auch noch Dicke und Stromverbrauch, auch da ist OLED weiterhin der Standard.

Das Argument mit dem Einbrennen ist in der heutigen Zeit übrigens auch nicht mehr aktuell, da haben die TV-Hersteller genug Mechanismen eingebaut, um das zu verhindern. Schauen wir also mal, was die Zukunft bringt, ich glaube nicht, dass OLED als Technologie für die Top-Modelle bei den TVs so schnell abgelöst wird.

Erst, wenn Micro LEDs bezahlbar sind und das wird in diesem Jahrzehnt nicht mehr passieren. Und die Frage ist, ob man den Unterschied im Alltag auch wirklich sieht.