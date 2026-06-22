Samsung Galaxy S27 Pro soll eine „Ultra-Funktion“ bekommen

Das wichtigste Feature des Samsung Galaxy S26 Ultra ist das neue Display, was man als „Privacy Display“ vermarktet. Je nach Blickwinkel sehen andere nicht, was gerade auf dem Display angezeigt wird. Die anderen Modelle im Lineup, also das S26 und S26+, haben dieses Display allerdings nicht spendiert bekommen.

Man kann darüber streiten, ob diese beiden Modelle überhaupt noch eines Galaxy S-Lineups würdig sind, da die Hardware mittlerweile deutlich schlechter als beim Ultra ist. Samsung möchte das aber in diesem Jahr „lösen“, denn es kommt für 2027 angeblich ein neues und viertes Modell, das Samsung Galaxy S27 Pro.

Das wird sich wohl näher am Ultra als an den anderen beiden Modellen orientieren und laut „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, wird das Pro das Privacy Display bekommen. Ich bin gespannt, wie viel „Pro“ im Samsung Galaxy S27 Pro steckt und ob das auch wirklich ein kompaktes Flaggschiff sein wird.

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