Samsung Galaxy S27 Pro: Akku-Leak ist eine richtig gute Nachricht

Samsung soll für 2027 ein ganz neues Modell im S-Lineup geplant haben, denn das Samsung Galaxy S27 Pro steht im Raum. Es ordnet sich wohl zwischen dem S27+ und S27 Ultra ein und wird ein OLED-Display mit knapp 6,5 Zoll mitbringen.

Und beim Akku? Da hört man, dass Samsung hier tatsächlich einen Akku mit 5.000 mAh verbauen soll, also mehr, als im Plus-Modell und so viel wie im Ultra. Das ist keine Garantie für eine gute Akkulaufzeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.

Ich wünsche mir seit Jahren ein kompakteres Flaggschiff im Lineup von Samsung, ähnlich wie bei Apple und Google, und nächstes Jahr könnten wir es bekommen, auch wenn 6,5 Zoll doch etwas groß sind, knapp 6 Zoll wären mir noch lieber.

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