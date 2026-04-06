Samsung Galaxy S27 Pro: Überraschende Änderung für 2027 geplant

Eigentlich stand schon beim Samsung Galaxy S26-Lineup der Schritt zu einem Pro-Modell im Raum, man wollte einst das normale Modell aufwerten. Doch es kam am Ende anders und wir haben die üblichen drei Modelle in diesem Jahr gesehen.

Nächstes Jahr soll es sich dann aber ändern, so die bekannte Quelle „Ice Universe“, denn es sei ein Samsung Galaxy S27 Pro geplant. Allerdings wird es dieses Mal kein Modell ersetzen, sondern als neues und viertes Modell das Lineup erweitern.

Samsung möchte wohl, wie Apple, das Lineup auf vier Modelle ausbauen, und auch zwei „normale“ und zwei Highend-Modelle anbieten. Das Samsung Galaxy S27 Pro soll viele Features des Samsung Galaxy S27 Ultra erhalten, nur nicht den Stift.

Finale Details stehen noch aus, wir wissen also nicht, wie groß das Pro-Modell im neuen Galaxy-Lineup werden soll. Ich hoffe ja weiterhin auf ein etwas kompakteres Modell, denn das Ultra ist mir zu groß, so knapp 6,3 bis 6,5 Zoll wären optimal.