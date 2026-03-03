Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra geht einen großen Kritikpunkt an

Nach der Ankündigung der neuen S26-Reihe war auch viel Kritik zu sehen, denn das neue Display des Samsung Galaxy S26 Ultra gefällt vielen, ist aber im Alltag kein großer Gamechanger und man hat hier wieder viel alte Hardware verbaut.

Samsung Galaxy S27 Ultra mit neuer Kamera

Vor allem bei der Kamera wäre es langsam Zeit für neue Technik, was aber wohl für 2027 ansteht. Das Samsung Galaxy S27 Ultra soll einen ganz neuen Hauptsensor bei der Kamera bekommen, eine eigene Version des Samsung ISOCELL HPA.

Das ist ein 1/1.12 Zoll großer Sensor, den Samsung sogar für das eigene Flaggschiff anpasst, es bleibt allerdings bei 200 Megapixel. Dafür gibt es hier die neue LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor), so zwei bekannte und gute Quellen aus China (Digital Chat Station und Ice Universe) heute übereinstimmend.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass nur das Ultra-Modell neue Technik erhält, die günstigeren S27-Modelle gehen wohl wieder leer aus. Warten wir aber mal ab, was Samsung wirklich plant, es ist immerhin noch ein bisschen früh für Leaks.

Dieses 2.000 Euro teure Android-Flaggschiff kommt aus Deutschland*

Leica bringt ein globales Smartphone auf den Markt, das Leitzphone. Mit einer UVP von 1.999 Euro siedelt es sich allerdings…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

  1. Marc-Oliver Schmidt 🏅
    sagt am

    Letztlich wird wieder nur das Ultra Modell diese Neuerung bekommen und die anderen Sensoren werden in den Folgejahren ausgetauscht. Samsung liegt wirklich sehr sehr weit zurück.

    Antworten
  2. Yupi 🏅
    sagt am

    Das S 26 ist noch nicht mal veröffentlicht und hier wird über das S27 philosophiert. Am besten gleich das S28 spekulieren und GTA6

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Yupi ⇡

      Es wird nicht „philosophiert“, es werden Gerüchte aufbereitet und wenn dich sowas nicht interessiert, dann steht es dir frei, das S26 in ein paar Tagen zu kaufen und alles dazu zu ignorieren. Außerdem werden Smartphones über ein Jahr vorher fast final geplant bei den großen Marken, bei sehr erfolgreichen Reihen, die sich so gut wie die S-Reihe verkaufen, werden gewisse Dinge sogar noch früher finalisiert, damit die Produktion reibungslos läuft. Marken wie Apple oder Samsung haben eine Roadmap in der Schublade, da schaut man sich nicht nach dem Release eines Samsung Galaxy S26 Ultra an, was man denn beim S27 oder S28 so machen könnte.

      Antworten

