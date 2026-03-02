Samsung Galaxy Watch Ultra 2 könnte neue Wege gehen

Samsung bietet die Galaxy S-Reihe mit zwei Chips ein, einmal einem hauseigenen Exynos-Chip, den man im S26 und S26+ findet, im echten Flaggschiff, dem S26 Ultra, nutzt man aber den Snapdragon 8 Elite Gen 5 – angepasst für Samsung.

So eine Strategie könnten wie laut SamMobile auch bei den Smartwatches sehen, denn Samsung und Qualcomm haben bestätigt, dass man den neuen Snapdragon Wear Elite bei der nächsten Galaxy Watch-Generation (im Herbst) nutzen möchte.

Das könnte laut Quelle bedeuten, dass die normale Samsung Galaxy Watch 9 (und Samsung Galaxy Watch 9 Classic, sofern eine kommt) einen Exynos-Chip nutzt, die neue Samsung Galaxy Watch Ultra 2, die 2026 ansteht, nutzt aber den Chip von Qualcomm. Nur die absoluten Top-Modelle bekommen wohl den besten Chip.