Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Neue Flaggschiff-Uhr kommt 2026

Samsung folgte Apple mit der Galaxy Watch Ultra im Jahr 2024, brachte in diesem Jahr aber keine neue Generation auf den Markt. Es gab das alte Modell mit etwas mehr Speicher (64 GB statt 32 GB) und es wurde als 2025er Edition vermarktet.

Doch 2026 soll laut Galaxy Club eine neue Samsung Galaxy Watch Ultra kommen und sie wird intern als „Watch 9 Ultra“ geführt, weil sie mit der 9er-Reihe entwickelt wird, dürfte aber am Ende normal als „Samsung Galaxy Watch Ultra 2“ erscheinen.

Details gibt es bisher keine, aber Samsung wie Apple neigen dazu, dass ihre Top-Uhren nicht jährlich aktualisiert werden. Finde ich gar nicht so schlecht und fände ich auch bei den normalen Modellen langsam gut, da sich hier immer weniger tut.