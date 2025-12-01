Dienste

Tagesschau-App erhält ab sofort umfassendes Update

Die tagesschau-App bietet wie angekündigt nach einer vollständigen Überarbeitung neue Navigations- und Inhaltsbereiche.

In der neuen tagesschau-App, die ab heute verteilt wird, wechseln Nutzer laut ARD-Angaben über eine Tab-Bar-Navigation zwischen mehreren Hauptbereichen. Im Top-News-Bereich werden die wichtigsten Themen im sogenannten Story-Modus präsentiert, daneben liegt ein Meldungsbereich mit aktuellen Nachrichten aus verschiedenen Ressorts.

Unter dem Tab „Für mich“ stehen laut ARD personalisierte Inhalte bereit, die sich an den individuellen Nutzungsinteressen orientieren. Zusätzlich gibt es einen separaten Video-Bereich, in dem Social-Media-Inhalte neu gebündelt werden, sowie einen Audio-Bereich mit den tagesschau-Podcasts.

Neue Navigation und personalisierte Inhalte in der tagesschau-App

Das Entwicklungsteam der App bittet ausdrücklich um Feedback zur neuen Version, um die Anwendung weiter verbessern zu können. Die beschriebenen Funktionen zielen darauf ab, Nachrichten in unterschiedlichen Formaten wie Text, Story, Video und Audio zugänglich zu machen.

Zentrale Bereiche der neuen App

  • Top-News im Story-Modus
  • Meldungen aus verschiedenen Ressorts
  • Personalisierter Bereich „Für mich“
  • Video-Angebote mit Social-Media-Inhalten
  • Audio-Bereich mit tagesschau-Podcasts

Ich sehe in dieser Struktur einen typischen Schritt hin zu stärker personalisierten News-Angeboten, bei dem klassische Ressortmeldungen mit Story-Formaten und Social-Media-Inhalten enger verzahnt werden. Die neue Startseite mit den Top-News im Story-Format finde ich persönlich ganz schlimm, aber immerhin kann man die Standard-Startseite in den Einstellungen anpassen.

