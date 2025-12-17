News

Samsung kündigt Flaggschiff-TV ohne OLED an

Autor-Bild
Von
|

Wir werden 2026 einen neuen Trend bei TVs sehen und die Bezeichnung „Micro RGB LED“ dürfte uns sehr häufig begegnen. Und das vor allem im Highend-Bereich der TVs, denn Sony setzt bei seinem Top-Flaggschiff auf diese Technologie.

Bei LG wird man ebenfalls ein Spitzenmodell damit auf den Markt bringen und auch Samsung ist vorbereitet und wird auf der CES 2026 ein Modell vorstellen, welches man dann in 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll und 100 Zoll im Handel kaufen kann.

Ganz wichtig: Micro RGB ist nicht Micro LED, denn statt weißem Licht nutzt die Hintergrundbeleuchtung winzige rote, grüne und blaue LEDs (daher der Name). Es ist eine Art „Brückentechnologie“, soll aber vermutlich ähnlich vermarktet werden.

Bei Samsung dürfte hier der MR95H als Top-Modell für 2026 anstehen, den MR95F gab es in diesem Jahr nur mit 115 Zoll. Aber diese Modelle sind extrem teuer, für den MR95F musste man fast 30.000 Euro hinlegen. Klar, es ist ein sehr großer TV, aber auch die kleineren Modelle für 2026 dürften sicher kein Schnäppchen werden.

Keine Chance gegen OLED TVs?

Während Sony voll auf RGBs setzt, so halten Samsung und LG weiterhin an OLED fest und haben hier eine neue Flaggschiff-Reihe geplant. Samsung wird mit dem S99H vielleicht sogar ein ganz neues Top-Modell mit OLED ab 2026 einführen.

Ich bin gespannt, ob sich diese Technologie durchsetzt, denn ich glaube bisher nicht, dass sie besser als OLED ist. OLED-Panels sind mittlerweile so gut und auch ausgereift, dass es jedenfalls sehr schwer wird. Vor allem, da am Ende immer der Preis zählt und da wird Micro RGB zum Start sicher deutlich teurer als OLED sein.

Apple verzichtet beim iPhone Fold auf ein teures Premium-Feature

Noch etwa ein Jahr bis zum möglichen Apple iPhone Fold und die Testproduktion soll ja bekanntlich schon angelaufen sein und…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Samsung kündigt Flaggschiff-TV ohne OLED an
Weitere Neuigkeiten
Apple Imac Pro Header
Apple: Die „große“ Überraschung beim iMac
in Computer und Co.
Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus
in Smartphones
Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte
in Mobilität
Marathon: „Neue“ Vision für das Shooter-Franchise vorgestellt
in Gaming
fraenk erteilt Multi-SIM bewusst eine Absage
in Provider
Elektrischer Renault Twingo hat einen Preis
in Mobilität
Mercedes-Benz VLE: Der Elektro-Van feiert im März Weltpremiere
in Mobilität
Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung
in Mobilität
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow passt Konditionen für Now-Konto an
in Fintech
WhatsApp: Mitgliedslabels in Gruppen starten
in Dienste