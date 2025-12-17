Samsung kündigt Flaggschiff-TV ohne OLED an

Wir werden 2026 einen neuen Trend bei TVs sehen und die Bezeichnung „Micro RGB LED“ dürfte uns sehr häufig begegnen. Und das vor allem im Highend-Bereich der TVs, denn Sony setzt bei seinem Top-Flaggschiff auf diese Technologie.

Bei LG wird man ebenfalls ein Spitzenmodell damit auf den Markt bringen und auch Samsung ist vorbereitet und wird auf der CES 2026 ein Modell vorstellen, welches man dann in 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll und 100 Zoll im Handel kaufen kann.

Ganz wichtig: Micro RGB ist nicht Micro LED, denn statt weißem Licht nutzt die Hintergrundbeleuchtung winzige rote, grüne und blaue LEDs (daher der Name). Es ist eine Art „Brückentechnologie“, soll aber vermutlich ähnlich vermarktet werden.

Bei Samsung dürfte hier der MR95H als Top-Modell für 2026 anstehen, den MR95F gab es in diesem Jahr nur mit 115 Zoll. Aber diese Modelle sind extrem teuer, für den MR95F musste man fast 30.000 Euro hinlegen. Klar, es ist ein sehr großer TV, aber auch die kleineren Modelle für 2026 dürften sicher kein Schnäppchen werden.

Keine Chance gegen OLED TVs?

Während Sony voll auf RGBs setzt, so halten Samsung und LG weiterhin an OLED fest und haben hier eine neue Flaggschiff-Reihe geplant. Samsung wird mit dem S99H vielleicht sogar ein ganz neues Top-Modell mit OLED ab 2026 einführen.

Ich bin gespannt, ob sich diese Technologie durchsetzt, denn ich glaube bisher nicht, dass sie besser als OLED ist. OLED-Panels sind mittlerweile so gut und auch ausgereift, dass es jedenfalls sehr schwer wird. Vor allem, da am Ende immer der Preis zählt und da wird Micro RGB zum Start sicher deutlich teurer als OLED sein.