Samsung: Neues Flaggschiff-Tablet kommt bald

Samsung hat das Jahr noch nicht abgeschlossen und nach den Foldables und den Smartwatches, steht noch ein Modell an, welches man zweimal falten kann, und das Galaxy S25 FE wird auch bald kommen. Wie übrigens auch neue Tablets.

Die neue Generation wird in diesem Jahr wohl wieder aus zwei Modellen bestehen, aber es gibt ein Samsung Galaxy Tab S11 und ein Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Im letzten Jahr gab es keine Basisversion und ein Plus-Modell – das fällt jetzt weg.

Ultra-Modell mit größerem Akku

Bei XpertPick hat man das neue Flaggschiff-Modell jetzt in drei Versionen (SM-X936B, SM-X936N und SM-X930) in einer Datenbank entdeckt und dort ist es mit 11.600 mAh zu finden, der Akku wird also größer (es bleibt aber bei 45 Watt).

Samsung betonte vor ein paar Tagen, dass wir „relativ bald“ neue Tablets sehen werden. Die 10er-Serie kam im September, gegen Ende des Monats. Die 11er-Serie dürfte also bald kommen, wir müssen aber sicher noch ein paar Wochen warten.

