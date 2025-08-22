Gaming

Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa

Autor-Bild
Von
|

Samsung bringt seine mobile Gaming-Plattform nach Europa. Nutzer von Galaxy-Geräten können ab sofort in Deutschland und Großbritannien auf den Mobile Gaming Hub zugreifen. Die Plattform befindet sich aktuell in der Beta-Phase und wird schrittweise in weitere Länder ausgerollt.

Der Hub erlaubt es, Spiele direkt aus der Cloud zu nutzen, ohne sie lokal installieren zu müssen. Der Start in Europa folgt fast ein Jahr nach dem Launch in Nordamerika, wo die Plattform laut Samsung bereits zu einem bedeutsamen Vertriebskanal geworden ist. Geplant sind zudem neue Funktionen, die eine stärkere Personalisierung und Vernetzung innerhalb des Hubs ermöglichen sollen.

Starkes Wachstumspotenzial für Partner

Ein zentrales Element der Plattform ist die Zusammenarbeit mit Moloco, einem Anbieter von AI-basierten Werbelösungen. Werbetreibende sollen dadurch höhere Effizienz im Bereich mobiler Spiele erreichen. Als Beispiel nennt Samsung SpinX Games, die mit Kampagnen im Gaming Hub einen doppelt so hohen 30-Tage-ROAS (Rentabilität der Anzeigenkosten; Return on Ad Spend) im Vergleich zu anderen Maßnahmen erzielt haben.

Zusätzlich führte Samsung Anfang des Jahres ein neues Umsatzbeteiligungsmodell ein, bei dem Entwickler 80 Prozent der Erlöse behalten. Dies soll laut Unternehmen Anreize schaffen, das Ökosystem zu erweitern.

Neuer Gaming Hub mit Community-Funktionen

Für die kommenden Monate kündigt Samsung die Einführung eines überarbeiteten Gaming Hubs an. Geplant sind unter anderem Funktionen für personalisierte Empfehlungen, integrierte AI-Tools und Community-Bereiche, in denen sich Spieler austauschen können. Der Hub soll künftig eine zentrale Plattform bieten, auf der Galaxy-Nutzer nicht nur Spiele starten, sondern auch Gameplay-Videos anschauen und mit anderen interagieren können.

Ich finde es spannend zu sehen, wie Samsung versucht, mit Cloud-Gaming ein eigenes Ökosystem neben den etablierten App-Stores aufzubauen. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob Nutzer wirklich bereit sind, ihre Spiele nur über einen Samsung-eigenen Hub zu organisieren. Am Ende könnte entscheidend sein, ob genügend exklusive Inhalte und echte Vorteile gegenüber klassischen App-Stores geboten werden – sonst bleibt es in meinen Augen eher ein Nischenangebot.

Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat

Handyhelden bietet ab sofort ein neues Bundle mit dem Samsung Galaxy S25 und einer 100 GB Vodafone Allnet-Flat an. Das…

21. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones
Apple Tv Plus Logo Header
Apple TV+: Keine Preiserhöhung in Deutschland
in News
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone