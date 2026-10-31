Samsung-Umfrage zeigt, was Deutsche von Smartphones erwarten

Eine Samsung-Umfrage zeigt, welche Erwartungen Verbraucher an Smartphones haben und wie stark persönliche Ziele ihre Kaufentscheidungen prägen.

Demnach berücksichtigen 56 Prozent der befragten Deutschen bei Technologieentscheidungen ihre persönlichen Zukunftspläne. Das ist der höchste Wert unter den fünf untersuchten europäischen Ländern. Im Durchschnitt liegt der Anteil bei 46 Prozent, in Großbritannien sogar nur bei 37 Prozent.

Samsung-Umfrage: Akkulaufzeit und Leistung bleiben wichtig

Neben persönlichen Interessen spielen ganz praktische Anforderungen eine Rolle. Besonders die Akkulaufzeit sorgt für Unzufriedenheit. Auch die Bedienung mehrerer Anwendungen und die verfügbare Bildschirmfläche werden kritisiert.

Diese Probleme nennen die europäischen Befragten:

36 Prozent stört häufiges Aufladen des Smartphones.

18 Prozent nervt der ständige Wechsel zwischen Apps.

14 Prozent wünschen sich mehr Bildschirmfläche.

27 Prozent haben aus Datenschutzbedenken schon auf öffentliches Mobile-Banking verzichtet.

In Deutschland liegt der letztgenannte Wert bei 25 Prozent. Beim nächsten Smartphone-Kauf steht europaweit vor allem die Leistung im Mittelpunkt. 22 Prozent priorisieren Geschwindigkeit, 20 Prozent möchten mehr Aufgaben ohne Wechsel auf ein größeres Gerät erledigen. Ein dünneres Design wünschen sich 15 Prozent.

Interessant ist auch die Offenheit gegenüber faltbaren Smartphones. In Deutschland können sich 24 Prozent der 25- bis 34-Jährigen ein Gerät vorstellen, dessen Display sich aufklappen lässt. Europaweit sind es 21 Prozent. Ich persönlich zähle mich nicht zu dieser Gruppe, mich reizen diese ganzen faltbaren Geräte überhaupt nicht.

Gut zu wissen Die Ergebnisse stammen aus einer von Samsung beauftragten Censuswide-Umfrage unter 5.001 Erwachsenen in fünf europäischen Ländern. In Deutschland wurden 1.000 Personen zwischen dem 25. und 30. September 2026 befragt.

Samsung nutzt die Ergebnisse auch, um seine eigenen Galaxy-Modelle zu positionieren. Das sollte man bei der Einordnung berücksichtigen. Auffällig bleibt dennoch, dass sich viele der genannten Wünsche um grundlegende Alltagstauglichkeit drehen. Nicht jede Erwartung verlangt schließlich nach einem völlig neuen Smartphone-Format.

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