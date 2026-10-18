Qualcomm hofft dank KI auf „Supercycle“ bei Smartphones

Smartphones sind seit einer Weile rückläufig, mal mehr, mal weniger. Aber man merkt, dass der Markt gesättigt ist, sich kaum noch etwas tut und vor allem die extrem schnell ansteigenden Preise könnten für einen richtigen Dämpfer sorgen.

Die Hersteller sind also verzweifelt auf der Suche nach Neuerungen und bereit für neue Wege, Apple bringt sogar bald ein faltbares Smartphone auf den Markt. Man merkt aber auch, dass die Hersteller einen neuen „Liebling“ beim Marketing haben.

Smartphones: KI, KI und noch mehr KI

Es vergeht keine Keynote, in der die KI-Funktionen nicht im Fokus stehen, bei der ein oder anderen Marke sind diese schon wichtiger als Kamera-Funktionen. Und Cristiano Amon, Chef von Qualcomm, hofft sogar auf einen neuen „Supercycle“.

Vor allem die KI-Agenten sollen das sein, was vor knapp 20 Jahren die Apps bei Smartphones waren, jeder wollte sie haben, wie er im Gespräch mit Sources im Newsletter verraten hat. Qualcomm verkauft zwar keine eigenen Smartphones, ist aber ein wichtiger Zulieferer für die Branche und profitiert, wenn es dieser gut geht.

Ich weiß nicht, ob KI wirklich ein so großes Zugpferd sein wird und würde das eher auf dem Level von 5G einstufen. Wichtig, dass das Smartphone da gut aufgestellt ist, aber wichtig genug, dass man das Upgrade vorzieht und mehr Geld bezahlt?

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