Saros 20: Roborock zeigt neues Saugroboter-Flaggschiff für 2026

Roborock hat die CES 2026 in Las Vegas für die Ankündigung mehrerer Modelle rund um die Saugroboter-Sparte genutzt und mit dem Saros 20 auch ein neues Flaggschiff für 2026 vorgestellt. Es ist der Nachfolger für den Saros 10 von 2025.

Roborock überwindet besser Hindernisse

Im Fokus steht das neue AdaptiLift Chassis 3.0, welches das Überqueren von Doppelschwellen mit bis zu 4,5 + 4 cm ermöglicht und passend dazu noch eine dynamische Chassis-Anhebung mitbringt, die Teppiche besser reinigen soll.

Und es geht direkt mit Buzzwords weiter, denn auch das StarSight-System ist jetzt in Version 2.0 vorhanden und kartiert euren Wohnbereich schneller und erkennt mehr Hindernisse. Außerdem wurde das RockDock optimiert und reinigt besser.

Die Saugleistung liegt bei bis zu 35.000 Pa, es gibt das bekannte Dual-Spinning-Mop-System und der Saugroboter kann die Rollen anheben und den Druck auf die Mopps verlagern, um bei der Wischfunktion hartnäckiger Flecken zu entfernen.

Roborock nutzt zudem KI, um zu erkennen, ob der Dreck flüssig oder fest ist und wechselt dann flexibel den Modus und das alles wird wie immer über die App des Anbieters gesteuert. Start ist in Q2 2026, einen Preis haben wir aber noch nicht.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Roborock.

