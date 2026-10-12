Satechi senkt die Preise: Diese sieben Tastaturen sind im Angebot

Der Zubehörhersteller Satechi bietet ab dem 12. Oktober sieben Tastaturvarianten bei Amazon zu reduzierten Preisen an.

Die Aktion läuft bis einschließlich 26. Oktober 2026. Alle Modelle verfügen über ein deutsches QWERTZ-Layout. Die Auswahl reicht von kabelgebundenen Tastaturen über kompakte Bluetooth-Modelle bis zu mechanischen Varianten. Die Ersparnis gegenüber der jeweiligen UVP beträgt zwischen 5 und 20 Euro.

Satechi-Tastaturen bei Amazon: Alle Angebote im Überblick

Die günstigste Variante ist das Aluminium Bluetooth Backlit Keyboard Slim für 34,99 Euro. Es bietet einen Ziffernblock, eine Hintergrundbeleuchtung mit zehn Helligkeitsstufen und Bluetooth-Verbindungen zu drei Geräten.

Diese sieben Varianten sind reduziert erhältlich:

Die EX1 und EX3 unterstützen neben Bluetooth 5.3 auch eine 2,4-GHz-Funkverbindung. Die EX3 besitzt zusätzlich einen Ziffernblock. Wer eine kabelgebundene Lösung bevorzugt, bekommt mit der LX3 eine Full-Size-Tastatur samt USB-C-Anschluss und USB-A-Adapter.

Für unterwegs bietet Satechi die faltbare OntheGo mit integrierter Standlösung für Smartphones und Tablets an. Die mechanische SM1 wiederum verfügt über ein kompaktes 75-Prozent-Layout, drei Verbindungsarten und eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung.

Die Auswahl deckt damit recht unterschiedliche Anforderungen ab. Beim Preisvergleich sollte man allerdings die tatsächlichen Straßenpreise berücksichtigen, denn die genannten Ersparnisse beziehen sich ausschließlich auf die unverbindlichen Preisempfehlungen.

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