Scalable Capital führt endlich Echtzeitüberweisungen ein

Der Broker Scalable Capital führt offenbar Echtzeitüberweisungen für Auszahlungen ein.

Die Neuerung wurde zunächst von Nutzern auf Reddit entdeckt. Bei einer Auszahlung erscheint im letzten Bestätigungsschritt ein neuer Schalter für die Echtzeitüberweisung. Mehrere Nutzer berichten, dass die Option seit dem 26. August verfügbar ist.

Die Funktion wird offenbar schrittweise freigeschaltet. In der Diskussion bestätigen Nutzer die Verfügbarkeit sowohl unter iOS als auch unter Android. Genannt wird unter anderem die Android-App in Version 26.13.1.

Scalable Capital beschleunigt Auszahlungen

Das ist bisher zur neuen Funktion bekannt:

Die Echtzeitüberweisung lässt sich vor der Bestätigung aktivieren.

Die Option wird für Verrechnungs- und Tagesgeldkonto gemeldet.

Nutzer berichten von einer schrittweisen Freischaltung.

Ein Scalable-Mitarbeiter reagierte positiv auf das Nutzerfeedback.

Eine offizielle Ankündigung mit Details zu möglichen Limits, Gebühren oder Voraussetzungen liegt bislang nicht vor. Entsprechend bleibt abzuwarten, ob Scalable Capital die Funktion noch umfassender kommuniziert.

Ich halte Echtzeitüberweisungen bei einem modernen Broker inzwischen für eine überfällige Komfortfunktion. Gerade bei Auszahlungen ist es praktisch, wenn Geld nicht erst nach ein oder zwei Tagen auf dem Zielkonto landet.

Zu Scalable Capital →

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