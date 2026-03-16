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Scalable Capital führt Tagesgeldkonto mit 2,50 % Zinsen p.a. ein

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Das Unternehmen Scalable Capital führt ab sofort ein Tagesgeldkonto mit 2,50 % Zinsen p. a. ein.

Der Münchner Neobroker und Digitalbank Scalable Capital erweitert sein Angebot um ein variables Tagesgeldkonto. Laut Unternehmensangaben steht das Konto sowohl Bestands- als auch Neukunden offen und ist ohne Mindestanlage, ohne Kontoführungsgebühren und vollständig digital eröffnungsfähig.

Das angelegte Geld wird auf verschiedene Stellen verteilt: die Scalable Capital Bank selbst, mehrere Partnerbanken sowie qualifizierte Geldmarktfonds. Bei der Scalable Capital Bank und jeder Partnerbank greift die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde.

Geld, das in Geldmarktfonds fließt, ist nicht über die Einlagensicherung geschützt, unterliegt aber den OGAW-Schutzstandards, die unabhängig von der Anlagesumme gelten.

Tagesgeldkonto von Scalable Capital: Konditionen im Überblick

Der angebotene Zinssatz von 2,50 % p. a. liegt über dem aktuellen EZB-Einlagenzins von 2,00 %. Die Zinsen werden taggenau berechnet und monatlich gutgeschrieben. PRIME+-Kunden profitieren zudem von einer Einlagensicherung von bis zu 500.000 Euro durch Verteilung auf die Scalable Capital Bank und vier Partnerbanken.

Das Konto lässt sich in Echtzeit mit dem Broker-Verrechnungskonto verbinden. Eltern können laut Unternehmen auch Tagesgeldkonten für ihre Kinder eröffnen und diese in der App verwalten.

Ich halte die Ergänzung um ein Tagesgeldkonto für einen folgerichtigen Schritt, der das Angebot für sicherheitsorientierte Sparer abrundet und Scalable Capital im Wettbewerb breiter aufstellt.

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