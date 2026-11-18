Seit ein paar Stunden ist GTA 6 in Neuseeland online und kommt in den ersten Reviews extrem gut an. Vor allem die Welt des fiktiven Florida begeistert und da ich nichts zur Story wissen wollte, habe ich mir heute nur ein Video dazu angeschaut.

Digital Foundry hat sich GTA 6 vorgenommen und genau analysiert. Interessant fand ich dabei vor allem den Part mit der PlayStation 5 Pro, die das Spiel zwar auch nur in 30 fps darstellt, was kritisiert wurde, dort aber „deutlich besser“ aussieht.

Es läuft stabiler und sieht, auch dank PSSR (Upscaling), wesentlich schärfer aus, so die Analyse. Und ja, auf dem PC wird das irgendwann noch besser aussehen und mit 60 fps laufen, wenn man viel Geld investiert, aber vor 2027 kann man es dort eben nicht zocken. Ich hätte auf der PS5 Pro aber dennoch gerne eine Option.

Mir würde vielleicht sogar die Qualität der PS5 ausreichen, welche die PS5 Pro mit PSSR sicher auch mit 40 oder sogar 60 fps darstellen dürfte. Rockstar wollte aber laut eigenen Angaben die Hardware jeder Konsole ausreizen und zeigen, was geht.

Und man benötigt ja noch ein Argument für die PS6-Version 😛

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