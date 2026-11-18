Test zeigt: GTA 6 sieht „deutlich besser“ auf der PlayStation 5 Pro aus
Seit ein paar Stunden ist GTA 6 in Neuseeland online und kommt in den ersten Reviews extrem gut an. Vor allem die Welt des fiktiven Florida begeistert und da ich nichts zur Story wissen wollte, habe ich mir heute nur ein Video dazu angeschaut.
Digital Foundry hat sich GTA 6 vorgenommen und genau analysiert. Interessant fand ich dabei vor allem den Part mit der PlayStation 5 Pro, die das Spiel zwar auch nur in 30 fps darstellt, was kritisiert wurde, dort aber „deutlich besser“ aussieht.
Es läuft stabiler und sieht, auch dank PSSR (Upscaling), wesentlich schärfer aus, so die Analyse. Und ja, auf dem PC wird das irgendwann noch besser aussehen und mit 60 fps laufen, wenn man viel Geld investiert, aber vor 2027 kann man es dort eben nicht zocken. Ich hätte auf der PS5 Pro aber dennoch gerne eine Option.
Mir würde vielleicht sogar die Qualität der PS5 ausreichen, welche die PS5 Pro mit PSSR sicher auch mit 40 oder sogar 60 fps darstellen dürfte. Rockstar wollte aber laut eigenen Angaben die Hardware jeder Konsole ausreizen und zeigen, was geht.
Und man benötigt ja noch ein Argument für die PS6-Version 😛
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Ich bin gespannt ob wir GTA VI nicht schon früher auf dem PC sehen werden, dann nur vermutlich nicht als legale Version. Durch KI ist momentan viel einfach solche Spiele zu decompilieren. Das Zelda Remake gibt es bereits, Astro Bot wurde vor kurzem sogar nativ auf den PC angepaßt und bei GTA VI wollen sich unzählige Hobbyentwickler daran machen. Ob ich das gut finde weiß ich noch nicht, aber es könnte zusätzlichen Druck auf Rockstar ausüben, die PC früher auf den Markt zu bringen. Was mich jedoch stark wundert ist das man bei GTA so auf die Story pocht und ja keine Spoiler lesen möchte. Die Story war doch bei GTA immer eher Mail und hätte wenig Tiefe. An ein Claire Obscure wird eine GTA Gangster story nie rankommen.
mich würde interessieren ob vielleicht noch qssr für die ps5 implementiert wird. das könnte die qualität noch durchaus steigern
Rockstar ist bei sowas nicht immer schnell und kassiert gerne auch mal ab. Meine Vermutung ist, dass das vorerst der Stand bleibt und man maximal mit GTA 6 Online etwas optimiert, sich das aber sonst für ein (kostenpflichtiges) PS6-Upgrade aufhebt.