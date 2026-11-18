Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland haben sich laut einer Umfrage bereits Urlaub genommen, um ein neues Videospiel direkt zum Start zu spielen.

Das entspricht 11 Prozent der Spieler in Deutschland. Drei Prozent haben sogar schon mehrfach Urlaub für einen Spiele-Release genommen. Das geht aus einer YouGov-Befragung hervor, deren Ergebnisse der Branchenverband game veröffentlicht hat.

Besonders verbreitet ist das Ganze bei den 25- bis 34-Jährigen. In dieser Altersgruppe haben sich bereits 22 Prozent der Spieler für die Veröffentlichung eines neuen Games freigenommen.

Gaming-Urlaub: Weitere Spieler haben bereits Pläne

Und es könnten noch mehr werden. Weitere 4 Prozent der Spieler planen laut Umfrage, sich erstmals in diesem Jahr für ein neues Videospiel Urlaub zu nehmen. Zusätzliche 11 Prozent können sich das zumindest vorstellen.

Ob ein neues „Grand Theft Auto“, ein „Zelda“ oder ein anderer lang erwarteter Titel: Für manche ist der Veröffentlichungstag offenbar ein Termin, für den man sich bewusst Zeit nimmt. Warum auch nicht? Andere nehmen schließlich für Konzerte oder Festivals frei.

Die Zahlen stammen aus einer Online-Befragung von YouGov mit insgesamt 2.097 Teilnehmern. Die Ergebnisse wurden nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet und sind laut Verband repräsentativ für die Wohnbevölkerung Deutschlands ab 16 Jahren.

Interessant wäre allerdings noch, wie viele Urlaubstage tatsächlich für solche Spiele draufgehen. Ob ein einzelner freier Freitag reicht oder gleich eine ganze Woche eingeplant wird, verrät die Erhebung nicht. Ich persönlich bin kein Gamer, kann das daher nur schwer nachvollziehen, aber grundlegend verstehe ich natürlich, dass man gerne (zusätzliche) Freizeit für sein Hobby nutzen möchte.

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