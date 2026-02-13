Scars of Kosmora: Es kommt ein neues Kena-Spiel

Das erste Kena-Spiel war durchaus okay, jedenfalls mit Blick auf Story und Grafik, man merkte, dass es das erste Spiel eines Animationsstudios war. Das merkte man aber auch beim Gameplay und anderen Dingen, die nicht ganz so gut waren.

Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Nachfolger geben wird, aber dieser kommt, und zwar noch 2026 mit Kena: Scars of Kosmora. Sieht auf den ersten Blick gut aus, das Spiel wirkt „erwachsener“ und „ausgereifter“ und ist optisch sehr schön.

Das erste Spiel war für mich ganz solide, kein großes Highlight, aber ich würde dem Spiel eine 2-3 geben. Sollte man aus den Anfangsfehlern gelernt haben, dann wäre ein Nachfolger aber ein Spiel, welches durchaus viel Potenzial für 2026 mitbringt.