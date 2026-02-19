Schluss mit Spam? Neuer Service im O2-Mobilfunknetz

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica führt gemeinsam mit Hiya eine Branded-Call-Lösung im eigenen Mobilfunknetz ein.

Der Dienst zeigt bei teilnehmenden Unternehmen neben der Rufnummer den verifizierten Firmennamen an. Alle Kunden der Eigen- und Partnermarken erhalten die Funktion automatisch, ohne App oder gesonderte Freigabe. Die Anzeige funktioniert laut Unternehmensangaben auf allen gängigen Mobiltelefonen.

Auch die Telekom hatte solch einen Service kürzlich gestartet.

Branded Calls sollen Spam eindämmen und Antwortraten erhöhen

Hintergrund sind steigende Spam-Anrufe. 2025 wurden in Deutschland rund 6 Millionen unerwünschte oder betrügerische Anrufe registriert. Viele Verbraucher lehnen unbekannte Nummern daher ab. Laut O2 Telefónica und Hiya schafft die geprüfte Absenderidentität mehr Transparenz und stärkt den Verbraucherschutz.

Nach Angaben von Hiya erreichen Unternehmen mit Branded Calls bis zu 50 Prozent höhere Antwortraten. Gleichzeitig könnten Service- und Vertriebskosten sinken, da weniger Rückrufversuche nötig seien.

Ich halte die netzseitige Umsetzung ohne App für praxisnah, entscheidend wird jedoch die Akzeptanz bei Unternehmen und Verbrauchern sein.