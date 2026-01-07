Telekom startet Branded Calls: So sollen Firmenanrufe wieder Vertrauen gewinnen

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Mobilfunknetz um neue Funktionen, die Transparenz bei Firmenanrufen erhöhen und vor Betrugsversuchen schützen sollen.

Die Deutsche Telekom reagiert auf das wachsende Misstrauen vieler Verbraucher gegenüber unbekannten Anrufen, Kurznachrichten und E-Mails. Nach Unternehmensangaben führt die zunehmende Zahl betrügerischer Kontaktversuche dazu, dass Kunden Anrufe unbekannter Nummern häufiger ignorieren. Davon seien auch seriöse Unternehmen betroffen, die ihre Kunden schlechter erreichen.

Mit sogenannten Branded Calls führt die Deutsche Telekom im Mobilfunk eine neue Kennzeichnung ein. Dabei wird beim eingehenden Anruf neben der Rufnummer auch der verifizierte Firmenname angezeigt. Laut Telekom soll dies Kunden ermöglichen, den Anruf besser einzuordnen und selbst zu entscheiden, ob ein berechtigter Anlass vorliegen könnte, etwa bei Rückfragen zu Aufträgen oder Verträgen.

Neue Schutzfunktionen im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom

Branded Calls sind ein netzinternes Angebot der Deutschen Telekom und erfordern laut Unternehmensangaben weder die Installation zusätzlicher Apps noch eine vorherige Zustimmung der Verbraucher. Die Funktion soll auf allen gängigen Mobiltelefonen verfügbar sein. Um eine netzübergreifende Nutzung zu ermöglichen, arbeitet die Telekom mit den Dienstleistern First Orion und Hiya zusammen.

Bereits seit Dezember 2025 ist der Service Call Check aktiv. Dieser warnt Telekom-Kunden, wenn eingehende Anrufe aus Datenbanken als potenziell unseriös oder betrügerisch bekannt sind. Nach Angaben der Telekom wurden bereits „millionenfach“ Warnhinweise wie „Vorsicht, möglicher Betrug!“ angezeigt. Die Anrufe werden nicht automatisch blockiert, sondern weiterhin signalisiert. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden.

„SMS-Firewall“ wird ausgebaut

Zusätzlich will die Deutsche Telekom 2026 den Schutz vor betrügerischen Kurznachrichten ausbauen. Die bestehende SMS-Firewall analysiert laut Telekom automatisiert verdächtige Nachrichten anhand technischer Muster.

Künftig sollen auch SMS stärker gefiltert werden, die auf den Diebstahl von Zugangsdaten abzielen, etwa durch gefälschte Hinweise im Namen von Netzbetreibern. Die Telekom betont, dass dabei nicht der semantische Inhalt gelesen werde. Nutzer können den Schutz unterstützen, indem sie Spam-Nachrichten aktiv melden.

Ich halte es für sinnvoll, dass technische Schutzmechanismen transparenter gestaltet werden und den Nutzern eine informierte Entscheidung ermöglichen, ohne Kommunikation pauschal zu unterbinden.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.