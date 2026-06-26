Schock für Polestar: Man muss sich vom US-Markt trennen

Polestar hat für das kommende Modelljahr (2027) keine Genehmigung für den Verkauf von neuen Modellen in den USA bekommen. Das Bureau of Industry and Security hat im Rahmen der „Connected Vehicle Rule“ einen „ausreichenden Zusammenhang“ zu China festgestellt (Polestar ist eine Marke von Geely).

Der Fokus rückt jetzt mehr auf Europa, so Polestar, man wird die letzten Einheiten des Polestar 3 und Polestar 4 allerdings noch in den USA verkaufen. Die Ironie ist, dass man vor Ort produziert und Volvo, die auch Geely gehören, weiter auf dem US-Markt agieren darf. Die US-Regierung agiert mal wieder willkürlich.

Es erinnert an die Situation bei Smartphones, als man Huawei vom US-Markt ohne konkrete Beweise ausgeschlossen hat. Die US-Regierung argumentiert wieder mit Sicherheit, aber es geht um wirtschaftliche Interessen. Was deren Recht ist, das macht China auch, aber dann sollte man die Sache klar benennen.

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