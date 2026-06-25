Mobilität

Skoda überrascht mit Sonos als neuem Partner

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Sonos stieg vor fünf Jahren in die Automobilbranche ein, allerdings blieb es bei einer Partnerschaft mit Audi, danach wurde es ruhig. In den Jahren danach hatte Sonos aber auch andere Sorgen. Jetzt ist man zurück und das auch wieder im Auto.

Der kommende Skoda Peak nutzt ein „erstklassiges Soundsystem von Sonos“, wie man mitgeteilt hat. Es ist das erste Modell der Marke, welches auf Sonos setzt, im Moment ist noch nicht bekannt, ob die anderen Modelle später folgen werden.

Wenn ich das richtig sehe, dann ist das Sonos-System, welches im Peak aus 16 Lautsprechern besteht, aber nicht Serie, sondern erst ab dem Paket „Maxx“, was 6.720 Euro kostet, enthalten. Skoda lässt sich das also alles sehr gut bezahlen.

Eigentlich wollte sich Sonos ja wieder auf die Dinge fokussieren, für die Sonos bekannt ist und weniger Experimente wagen, daher habe ich nicht gedacht, dass man nochmal ins Auto wandert. Solche Deals sind aber durchaus lukrativ, da hier oft (in diesem Fall weiß ich es nicht) nur der Name für das Marketing verkauft wird.

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25. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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