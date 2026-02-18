Volkswagen: Da ist auch schon die nächste Krise

Volkswagen sprach Ende 2025 noch von einem reibungslosen Ablauf bei Scout, aber das mit dem geplanten Marktstart im Sommer 2027 wird wohl nicht klappen, wenn man einem Bericht des Spiegel glaubt. Mittlerweile peilt man eher 2028 an.

Scout: Verbrenner und Software-Probleme

Gründe gibt es mehrere, aber vor allem das Klima auf dem US-Markt hat sich jetzt geändert und Verbrenner rücken wieder in den Fokus. Bei Scout hat man darauf reagiert und zieht den Range Extender der vollelektrischen Version vor, aber diese Entscheidung bringt eben die Probleme bei der Entwicklung mit. Das kostet Geld.

Rivian, die auch für Scout die Software liefern sollen, entwickeln in erster Linie für die vollelektrische Version die Basis, nicht für den Range Extender. Und man hat wohl auch kein großes Interesse, das zu ändern. Daher soll laut Quelle jetzt sogar Cariad, die Software-Sparte des VW-Konzerns, einspringen und das alles retten.

Volkswagen: Die Sache mit den Kosten

Doch die neue Strategie macht die Sache komplexer und teurer, was im Konzern gerade gar nicht gut ankommt, da man noch mehr sparen möchte. Eigentlich sollte es das große US-Comeback im Sommer 2027 werden, doch jetzt ist auch Scout auf einmal ein Problemkind im Konzern – von dem übrigens auch Audi abhängig ist.

Immerhin möchte die VW-Marke den Standort nutzen, um selbst einen Premium-SUV (Projekt „Audi Rugged“) zu produzieren (ist noch nicht offiziell bestätigt).

Das Management im VW-Konzern dürfte also mit Spannung auf die kommenden Monate blicken und hoffen, dass die Einflüsse auf dem Weltmarkt und die Probleme bei der Software nicht direkt für die nächste Krise sorgen. Wer weiß, ob Range Extender ab 2028 noch so beliebt sind, vielleicht sind es dann wieder Elektroautos.