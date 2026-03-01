Scrubs kommt zurück: Datum für Deutschland steht

Scrubs ist eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten und auch wenn ich kein Fan der 9. Staffel (die ja eigentlich keine vollwertige Staffel war) bin, so liegt das jetzt auch schon wieder über ein Jahrzehnt zurück und das echte Comeback kommt im März.

Genau genommen am 25. März, so Disney, ab diesem Tag wird es jede Woche eine Folge bei Disney+ geben. Die 10. Staffel von Scrubs setzt da an, wo die Serie vor vielen Jahren endete und wird zum Auftakt 9 Folgen beinhalten. Aktuell wurde noch keine 11. Staffel bestätigt, vielleicht hängt das auch vom Erfolg des Comebacks ab.

Ich will mal vorsichtig optimistisch sein, denn wem mache ich etwas vor, ich werde es mir anschauen. Hoffentlich gibt es nach dem absolut perfekten Finale aber nicht noch eine Erinnerung, die ich wieder löschen möchte. Ich erwarte hier auch keine Meisterleistung à la S3 E14 oder S2 E20, aber ich hoffe, dass es kein Reinfall wird.