Seat bricht ein: Ohne Cupra sieht es düster aus

Cupra als eigenständige Marke aufzubauen, war eine der besten Ideen, die man in der Volkswagen Group in den letzten Jahren hatte. Am Ende ist es auch nur die Technik von Seat oder VW, aber man verkauft sie hier mit besserer Gewinnmarge.

Und die Kunden nehmen das dankend an, denn die Seat S.A. blickt im Vergleich zu anderen VW-Marken auf ein Wachstum im ersten Halbjahr. Mit 1,7 Prozent ist es zwar sehr gering, aber es ist da. Und es liegt in erster Linie an Cupra, nicht an Seat.

Von den 302.600 ausgelieferten Einheiten waren 167.600 mit Cupra-Logo, dort feierte man also mal wieder einen Rekord. Der Cupra Formentor bleibt mit 54.700 ausgelieferten Einheiten das wichtigste Modell der Marke uns ist auch 2025 beliebt.

Der Anteil der Elektroautos hat sich dank Born und Tavascan verdoppelt, bei Seat gibt es aber weiterhin keine konkreten Pläne für ein eigenes Elektroauto. Da setzt man, auch mit Blick auf die viel bessere Gewinnmarge, natürlich voll auf Cupra.

Gewinn von Seat S.A. bricht ebenfalls ein

Doch es ist nicht alles Gold, was auf den ersten Blick glänzt, denn selbst Cupra reicht nicht aus, um auch bei dieser VW-Marke einen Dämpfer zu vermeiden. Der Umsatz bracht mit 7,2 Milliarden Euro um 2 Prozent ein und der Gewinn mit 38 Millionen Euro sogar um über 90 Prozent. Die Umsatzrendite lag bei 0,5 Prozent.

Und „die globalen Marktbedingungen werden voraussichtlich auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 herausfordernd bleiben“. Man geht davon aus, dass Seat und Cupra zusammen in etwa auf dem Niveau von 2024 am Ende landen werden.

Grund? Absatzmix, EU-Zölle, Produktkosten und verschärfter Wettbewerb, so die VW-Marke in einer Pressemitteilung. Doch man feiert es als „starke Performance“ im Konzern, was mit Blick auf manch andere Marken am Ende sogar noch zutrifft.

Doch ohne Cupra wäre das ein sehr schlechtes Halbjahr für Seat gewesen, denn streicht man die Marke, dann blickt man auf einen Einbruch von über 20 Prozent bei den Auslieferungen und eben kein einziges Elektroauto für die CO₂-Regelungen.

