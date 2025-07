Audi bricht ein: „Die Lage bleibt anspruchsvoll“

Die Elektroautos bei Audi geben zwar so langsam etwas Hoffnung, aber die VW-Marke kämpft weiterhin mit einem Abwärtstrend. Und das erste Halbjahr 2025 war mit einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro keine Ausnahme, denn es ging runter.

Im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel, im Vergleich zum Hoch von 2022 mit 4,4 Milliarden Euro Gewinn wird die Krise aber so richtig deutlich. Jürgen Rittersberger, Finanzchef von Audi, sprach daher von einer „anspruchsvollen“ Lage am Montag.

Der Einbruch kommt nicht ganz überraschend, denn intern ist von noch einem „verlorenen Jahr“ die Rede. Audi befindet sich im Wandel und baut gerade alles um, ein neues Design ist auch schon in Planung. Außerdem hat man das Verbrenner-Aus gekippt und plant endlich ein günstigeres Elektroauto unter dem Audi Q4.

Audi: Tiefpunkt wird 2025 erreicht

Doch das hilft Audi in der aktuellen Krise nicht, denn das neue Modellportfolio läuft gerade erst an und der Neustart in China folgt erst Ende des Jahres. Daher hat man die Prognose für 2025 weiter gesenkt, Audi wird dieses Jahr sogar „die Talsohle erreichen“, so Konzernchef Oliver Blume, der auch mit einer Porsche-Krise kämpft.

Die spannende Frage lautet jetzt also: Haben die VW-Marken einen Plan für die Zukunft und geht dieser auf. Neue Modelle sind gut und wichtig, aber werden diese auch von Kunden angenommen? Und wie entwickelt sich die Weltlage? Es bleibt „spannend“, auch wenn man sich selbst nicht als das große Sorgenkind bezeichnet.

