Seat wird zum Problem und Cupra ist die Rettung

Die Seat S.A. blickt zwar auf einen Umsatz von 11,2 Milliarden Euro (+6,9 %), aber man schließt sich den anderen VW-Marken an und ist vom Betriebsgewinn mit nur 16 Millionen Euro (-96,2 %) in diesem Jahr enttäuscht. Man gelobt Besserung.

Im Zentrum steht dabei Cupra, denn die ehemalige Untermarke von Seat hat diese mittlerweile weit hinter sich gelassen. Insgesamt konnten sich die VW-Marken mit 439.500 (+4,1 %) Auslieferungen in diesem Jahr steigern, aber das lag nur an Cupra (245.300, +37,0 %) und Seat (194.200, -20,1 %) wird zum Problemkind.

Seat hat keine Zukunft im VW-Konzern

Man merkt, dass die Marke der Volkswagen Group mittlerweile weitestgehend egal ist, denn während andere Konzernmarken schon über fünf Elektroautos im Lineup haben und viele ihre zweite Generation planen, so gibt es bei Seat nicht ein Modell.

Da ist klar, dass Seat mit dieser Strategie keine Zukunft hat und wenn man das nicht ändert, wird sich das Problem nicht lösen. Doch man hat seit einigen Jahren sowieso den Eindruck, dass das nicht gewollt ist. Seat wird in der Verbrenner-Ära noch etwas gemolken, die Zukunft gehört Cupra mit der besseren Gewinnmarge.

Das Problem der Marke (Seat) ist hausgemacht, denn mir kann keiner erzählen, dass man nicht auch sowas wie einen Cupra Born oder Skoda Elroq erfolgreich bei Seat anbieten könnte. Man will es nicht. Und selbst ein Pendant zum VW ID Polo und VW ID Up gibt es nicht bei Seat, günstiger wird es im Konzern nicht mehr.

Die Volkswagen Group nimmt den Absturz von Seat in Kauf, um nebenbei in Ruhe eine ehemalige Untermarke aufzubauen. Eigentlich ein geschickter Schachzug, der bisher aufgeht. Doch nicht jeder Seat-Kunde mag Cupra, optimal ist es also nicht.