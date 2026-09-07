Audio

Sechs Jahre später: Sony legt den WH-1000XM4 neu auf

René Hesse
Von
1 Kommentar
Sony WH-1000XM4C

Sony bringt den WH-1000XM4C als Neuauflage des bekannten XM4 für 249 Euro zurück.

Der WH-1000XM4C übernimmt weitgehend das Design des 2020 gestarteten WH-1000XM4. Sony aktualisiert vor allem die Klangabstimmung und erweitert den Equalizer von fünf auf zehn Bänder. Hinzu kommen Bluetooth 6 und ein Gaming-Preset.

Die Technik beim Noise Cancelling bleibt dagegen weitgehend bekannt. Sony nutzt weiterhin den QN1-Prozessor und vier Mikrofone. Die Akkulaufzeit mit aktivem ANC sinkt laut Hersteller von zuvor bis zu 30 auf nun 27 Stunden.

Sony WH-1000XM4C kostet 249 Euro

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • 10-Band-Equalizer und neue Klangabstimmung
  • Bluetooth 6 und Gaming-Preset
  • Farben Lavendel, Schwarz und Platin-Silber
  • UVP von 249 Euro

Für Deutschland und Österreich ergänzt Sony das Modell um eine Kooperation mit Apache 207. Ab Herbst 2026 soll über die Sony Sound Connect App ein eigenes Equalizer-Profil verfügbar sein. Hinzu kommen Behind-the-Scenes-Inhalte und ein digitales Wallpaper.

Ich finde die Rückkehr des XM4 durchaus interessant, weil das kompakte, faltbare Design weiterhin viele Fans hat. Technisch ist der WH-1000XM4C aber eher eine behutsame Modernisierung als ein komplett neuer Kopfhörer. Gerade deshalb dürfte am Ende der Preis im Vergleich zu XM5 und XM6 entscheidend sein.

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Wichtig, den austauschbaren Akku habt ihr vergessen zu erwähnen.

    Antworten

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