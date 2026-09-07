Gaming: Das Ende der Disc für alle ist sicher

Sony trennt sich 2028 von der Disc und die PlayStation 6 wird, wenn überhaupt, maximal ein externes Laufwerk haben. Spiele erscheinen aber nur noch digital und es ist nicht davon auszugehen, dass in Zukunft noch viele Discs gefertigt werden.

Laut Windows Central und Digital Foundry sieht es bei den Lieferketten für Discs und Laufwerke im Gaming auch „gar nicht gut“ aus. Die Entscheidung von Sony, aber auch von Microsoft, die ja schon mit der Series S auf eine komplett digitale Xbox gesetzt haben, sorgt wohl für einen Kollaps der Disc-Industrie gerade.

Die kommende Xbox könnte daher auch ohne Laufwerk kommen, denn es wird zunehmend schwer eine Disc oder ein Laufwerk zu bestellen. Logisch, viele der Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, werden nicht gemütlich auf das Ende der physischen Datenträger warten, die planen schon jetzt alle intensiv um.

Sieht so aus, als ob GTA 6, was nur mit einem Code in der Box erscheint, und die Entscheidung von Sony also der finale Sargnagel für das Ende der Disc und auch des Laufwerks bei Konsolen war. Vielleicht wird es noch Spiele auf Disc geben, aber selbst 2027 werden das vermutlich nur noch die ganz großen Blockbuster sein.

Es gibt immer noch einige, die diesen Wandel nicht wahrhaben wollen, aber es ist da und selbst wenn man die Beiträge in sozialen Medien zuspamt, es wird sich hier nichts mehr ändern. Die Disc ist tot und dürfte 2027 vom Markt verschwinden.

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