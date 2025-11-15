Selbstbedienungskassen setzen sich im Einzelhandel durch

Fintech

Selbstbedienungskassen werden zur Normalität. Zwei Drittel der Befragten nutzen laut girocard-Studie bereits den Self-Check-out.

Selbstbedienungskassen sind laut einer aktuellen Studie der Deutschen Kreditwirtschaft längst im Alltag vieler Verbraucher angekommen. 67 Prozent der Befragten erklärten, dass sie diese Option beim Einkaufen nutzen, wenn sie verfügbar ist, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 56 Prozent.

Mit 56 Prozent ist die girocard das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel am Self-Check-out. Das ist kaum überraschend, denn die girocard ist die am weitesten verbreitete Karte in Deutschland.

Infografik: girocard / EURO Kartensysteme GmbH

Nutzung und Bezahlverhalten an Selbstbedienungskassen

Das Angebot an Self-Check-out-Kassen ist demnach auf breiter Front gewachsen. 86 Prozent gaben an, solche Systeme in ihrem Umfeld zu kennen, 2024 waren es noch 73 Prozent. Hauptmotive für die Nutzung sind die Vermeidung von Warteschlangen und das schnelle Bezahlen kleiner Einkäufe.

Bargeld spielt mit 12 Prozent nur noch eine Nebenrolle, während Kreditkarten von 27 Prozent eingesetzt werden.

Wichtige Gründe für den Self-Check-out

  • Schnelleres Bezahlen bei kleinen Einkäufen
  • Vermeidung von Warteschlangen
  • Geringe Nutzung von Bargeld

Eine Herausforderung bleibt der Umgang mit altersbeschränkten Produkten. 35 Prozent der Befragten meiden laut Studie den Self-Check-out, wenn Tabak, Alkohol oder Spiele im Warenkorb liegen, weil 81 Prozent keine manuelle Freigabe durch Personal wünschen. Über die Hälfte hat bereits erlebt, dass eine solche Altersprüfung den Einkauf verzögert.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer bewertet deshalb die Möglichkeit, den Altersnachweis künftig über die girocard-Funktion direkt beim Bezahlvorgang zu erbringen, positiv. Besonders junge Erwachsene zeigen dafür laut Studie großes Interesse.

Ich finde es spannend, wie schnell sich bargeldlose Self-Check-out-Systeme im Alltag etabliert haben. Die Altersprüfung per Karte mag zwar praktisch sein, doch der Datenschutzaspekt dürfte noch für Diskussionen sorgen.

Ich persönlich vermeide die Self-Check-out-Systeme, insbesondere bei größeren Einkäufen. Auch wenn ich kleine Kinder dabei habe, finde ich es unpraktisch, da ich mich neben dem Scannen der Waren auch um die Aufsicht der Kinder kümmern muss.

